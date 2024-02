Mini-atelier rigolo PÊLEMÊLI-MÉLO MuséoSeine Rives-en-Seine, mercredi 28 février 2024.

Mini-atelier rigolo PÊLEMÊLI-MÉLO MuséoSeine Rives-en-Seine Seine-Maritime

Animation pour les 3-5 ans.

Pour fêter la reprise des activités, MuséoSeine invite les enfants à venir jouer et remanier les

photos de son exposition temporaire (en savoir plus page 26). Après un temps d’observation

rythmé par des comptines et autres activités, ils ont carte blanche pour créer de nouvelles compositions, guidés par un jeu de dés. Si votre curiosité est piquée, on se retrouve très vite au musée !

Animation créée en partenariat avec l’Observatoire Photographique des Paysages de la Vallée de la Seine normande.

Animation pour les 3-5 ans.

Pour fêter la reprise des activités, MuséoSeine invite les enfants à venir jouer et remanier les

photos de son exposition temporaire (en savoir plus page 26). Après un temps d’observation

rythmé par des comptines et autres activités, ils ont carte blanche pour créer de nouvelles compositions, guidés par un jeu de dés. Si votre curiosité est piquée, on se retrouve très vite au musée !

Animation créée en partenariat avec l’Observatoire Photographique des Paysages de la Vallée de la Seine normande. .

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-02-28 10:00:00

fin : 2024-02-28 11:00:00

MuséoSeine Avenue Winston Churchill

Rives-en-Seine 76490 Seine-Maritime Normandie musees@cauxseine.fr

L’événement Mini-atelier rigolo PÊLEMÊLI-MÉLO Rives-en-Seine a été mis à jour le 2024-02-12 par Office de Tourisme Pays de Caux Vallée de Seine