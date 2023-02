Mini-atelier rigolo : Il était un petit navire MuséoSeine, 22 février 2023, Rives-en-Seine Rives-en-Seine.

Mini-atelier rigolo : Il était un petit navire

Avenue Winston Churchill MuséoSeine Rives-en-Seine Seine-Maritime MuséoSeine Avenue Winston Churchill

2023-02-22 10:00:00 10:00:00 – 2023-02-22 11:00:00 11:00:00

MuséoSeine Avenue Winston Churchill

Rives-en-Seine

Seine-Maritime

Rives-en-Seine

Animation pour les 3-5 ans.

C’est quoi la différence entre les bateaux d’hier et d’aujourd’hui ? Quelques rides en plus ? Des cheveux blancs ? Pas sûr que ce soit si simple que ça ! Les enfants découvrent à quoi ressemblaient les navires d’autrefois dans cet atelier mêlant jeux, manipulations et expériences. Puis ils créent ensuite une embarcation miniature.

Animation pour les 3-5 ans.

C’est quoi la différence entre les bateaux d’hier et d’aujourd’hui ? Quelques rides en plus ? Des cheveux blancs ? Pas sûr que ce soit si simple que ça ! Les enfants découvrent à quoi ressemblaient les navires d’autrefois dans cet atelier mêlant jeux, manipulations et expériences. Puis ils créent ensuite une embarcation miniature.

musees@cauxseine.fr +33 2 35 95 90 13 https://www.museoseine.fr/

MuséoSeine Avenue Winston Churchill Rives-en-Seine

dernière mise à jour : 2023-02-03 par