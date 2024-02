Mini-atelier rigolo Dèche vitrine Place Félix Faure Lillebonne, mercredi 24 avril 2024.

Mini-atelier rigolo Dèche vitrine Place Félix Faure Lillebonne Seine-Maritime

Mercredi

Animation pour les 3-5 ans.

Chic ! Un parcours flambant neuf est présenté au musée. De nouveaux éléments ont intégré les vitrines et… Oh, bah ça alors ! En voilà une qui est vide. Il va falloir la remplir rapidement avant que quelqu’un ne s’en rende compte. Mais comment trier les objets qui y sont exposés ? Par forme, par matière, par utilisation ? Yeux vifs et petites mains sont attendus nombreux pour résoudre ce casse-tête.

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-04-24 10:00:00

fin : 2024-04-25 11:00:00

Place Félix Faure Musée Juliobona

Lillebonne 76170 Seine-Maritime Normandie musees@cauxseine.fr

