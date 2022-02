Mini-atelier mosaïque Musée archéologique départemental de Jublains Jublains Catégories d’évènement: Jublains

Musée archéologique départemental de Jublains, le samedi 14 mai à 18:00 Atelier en autonomie, toute la soirée. À partir de 3 ans, avec un accompagnement adulte

Exprime ta créativité après avoir observé dans le musée la mosaïque au dauphin. À l’aide de coquilles d’œuf colorées, réalise un motif animalier que tu pourras fièrement afficher chez toi. Musée archéologique départemental de Jublains 13 Rue de la Libération 53160 Jublains, Mayenne, Pays de la Loire Jublains Mayenne

2022-05-14T18:00:00 2022-05-14T23:00:00

