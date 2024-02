Mini Atelier Ivan Tsarevitch et la princesse changeante Mairie, Avenue Nationale Saint-Vincent-de-Tyrosse, mercredi 28 février 2024.

Mini Atelier Ivan Tsarevitch et la princesse changeante Mairie, Avenue Nationale Saint-Vincent-de-Tyrosse Landes

Le film « Ivan Tsarevitch et la princesse changeante » de Michel Ocelot sera précédé d’un mini atelier pour créer ses marionnettes de théâtre d’ombre. A partir de 6 ans. Sur inscription sur Helloasso.com.

Le film « Ivan Tsarevitch et la princesse changeante » de Michel Ocelot sera précédé d’un mini atelier pour créer ses marionnettes de théâtre d’ombre. A partir de 6 ans. Sur inscription sur Helloasso.com.

Ivan Tsarevitch et la princesse changeante / De Michel Ocelot / 57 min

Tous les soirs, une fille, un garçon et un vieux projectionniste se retrouvent dans un cinéma qui semble abandonné mais plein de merveilles. Ensemble, les trois amis inventent, dessinent, se déguisent et s’imaginent les héros de contes merveilleux. 3 3 EUR.

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-02-28 14:30:00

fin : 2024-02-28

Mairie, Avenue Nationale Cinéma Grand Ecran

Saint-Vincent-de-Tyrosse 40230 Landes Nouvelle-Aquitaine cinetyr@orange.fr

L’événement Mini Atelier Ivan Tsarevitch et la princesse changeante Saint-Vincent-de-Tyrosse a été mis à jour le 2024-02-16 par OTI LAS