Mini-atelier de l’été, Lectures au Jardin

2022-08-23 – 2022-08-23 Ouvrez grandes vos oreilles pour écouter quelques histoires et contes liés à l’univers du jardin, des plantes et des animaux, à l’ombre des parasols… Et pourquoi ne pas prolonger la séance par un pique-nique en famille…

Pour enfants accompagnés à partir de 3 ans

Animé par Sophie de la Gloriette

