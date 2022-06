Mini-atelier de l’été : Le tableau Nature

2022-08-19 14:00:00 14:00:00 – 2022-08-19 16:00:00 16:00:00 Artistes en herbe, venez créer votre petit tableau coloré à base d’éléments naturels (feuilles, fleurs, graines…) glanés dans le potager de la Gloriette.

Pour enfants accompagnés à partir de 3 ans

Animé par Sophie de la Gloriette Artistes en herbe, venez créer votre petit tableau coloré à base d’éléments naturels (feuilles, fleurs, graines…) glanés dans le potager de la Gloriette.

