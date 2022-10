Mini-atelier culinaire spécial Noël Gundershoffen Gundershoffen Catégories d’évènement: Bas-Rhin

Gundershoffen

Mini-atelier culinaire spécial Noël

14 rue des gênets Gundershoffen Bas-Rhin

2022-10-28 14:00:00 – 2022-10-28 17:00:00

14 rue des gênets Gundershoffen Bas-Rhin

2022-10-28 14:00:00 – 2022-10-28 17:00:00 Gundershoffen

Que vous soyez petits ou grands, testez votre créativité en participant à un atelier culinaire fun et gourmand à l'occasion de Noël ! Venez découvrir des idées d'associations entre les bredeles de Noël et la fameuse Bretzel ! Atelier culinaire animé par Aude de Bredele.fr. Animation offerte en fin de visite de La Fabrique à Bretzels dans notre convivial Bretzel Bar. +33 3 88 07 16 75

