Mini Atelier Culinaire de La Fabrique à Bretzels

Mini Atelier Culinaire de La Fabrique à Bretzels, 5 octobre 2022, . Mini Atelier Culinaire de La Fabrique à Bretzels



2022-10-05 – 2022-10-05 EUR Rendez-vous à La Fabrique à Bretzels pour un mini Atelier Culinaire fun et gourmand ! Nous vous proposons des idées d’apéros d√Ænatoires autour de la Bretzels, facile à réaliser pour les petits et les grands gourmands. Accessible à tous public, offert aprês la visite de La Fabrique à Bretzels lors de votre passage au Bretzel’Bar ! Pour réserver votre visite : www.lafabriqueabretzels.fr dernière mise à jour : 2022-09-22 par

Détails Autres Lieu Adresse lieuville