6 km d’énigmes vous permettront de découvrir : les causes de cette grève, les revendications harnésiennes, la marche des femmes, les répressions et l’avenir des grévistes. Pour commencer votre aventure : 1) Récupérer votre livret en flashant le QR code disponible sur l’affiche ou en vous rendant au Musée d’Histoire et d’Archéologie de la ville de Harnes 2) Se rendre à l’adresse suivante : 24 rue Montceau-les-Mines 62440 Harnes 3) Lire la page 18 du livret Chaque bâtiment vous donnera un indice pour avancer dans votre quête ! Pour commémorer les 80 ans de la grande grève des mineurs de 1941, nous vous invitons à remonter le temps…. Musée d’histoire et d’archéologie 50 rue André Deprez – 62440 Harnes Harnes Pas-de-Calais

2021-09-18T10:00:00 2021-09-18T12:00:00;2021-09-18T14:00:00 2021-09-18T18:00:00;2021-09-19T10:00:00 2021-09-19T12:00:00;2021-09-19T14:00:00 2021-09-19T18:00:00

