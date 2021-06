Saint-Pierre-de-Curtille Abbaye de Hautecombe Saint-Pierre-de-Curtille, Savoie Mines de Montagne Abbaye de Hautecombe Saint-Pierre-de-Curtille Catégories d’évènement: Saint-Pierre-de-Curtille

Cuivre, argent, plomb, fer. Pendant 4000 ans, les hommes ont extrait des montagnes savoyardes ces précieux minerais. Remontez le temps et parcourez les galeries sur les pas des mineurs de la Préhistoire, du Moyen Âge ou du XIXe siècle. Visites guidées régulières

Entrée libre

Dans la Grange batelière de l’Abbaye d’Hautecombe, parcourez les mines savoyardes sur les pas des mineurs. Abbaye de Hautecombe 3700, route de l’Abbaye, 73310 Saint-Pierre-de-Curtille Saint-Pierre-de-Curtille Savoie

