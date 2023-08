Journées Européennes du Patrimoine aux Mines d’Argent Mines d’Argent des Rois Francs Melle, 16 septembre 2023, Melle.

Melle,Deux-Sèvres

Journées Européennes du Patrimoine

Les 16 et 17 septembre aux Mines d’Argent des Rois Francs

Visites les 10h30, 14h15, 15h, 15h45, 16h30

Réservation recommandée.

Renseignements : 05 49 29 19 54

7,50€ / 6 à 18 ans : 4€.

2023-09-16 fin : 2023-09-17 . EUR.

Mines d’Argent des Rois Francs Rue du Pré du Gué

Melle 79500 Deux-Sèvres Nouvelle-Aquitaine



European Heritage Days

September 16 and 17 at Les Mines d’Argent des Rois Francs

Visits 10:30am, 2:15pm, 3pm, 3:45pm, 4:30pm

Reservations recommended.

Information: 05 49 29 19 54

7.50 / 6 to 18 years : 4?

Jornadas Europeas de Patrimonio

16 y 17 de septiembre en las minas de plata de Rois Francs

Visitas a las 10.30 h, 14.15 h, 15.00 h, 15.45 h, 16.30 h

Se recomienda reservar.

Información: 05 49 29 19 54

7,50 ¤ / de 6 a 18 años: 4

Europäische Tage des Kulturerbes

Am 16. und 17. September in den Silberminen der fränkischen Könige

Besichtigungen am 10.30, 14.15, 15.00, 15.45, 16.30 Uhr

Eine Reservierung wird empfohlen.

Informationen: 05 49 29 19 54

7,50 / 6 bis 18 Jahre: 4?

Mise à jour le 2023-08-28 par OT Pays Mellois