Animations paléo-métallurgiques Mines d’argent des Rois Francs Melle, 18 juin 2023, Melle.

Melle,Deux-Sèvres

Animations paléo-métallurgiques

Du 18 juin au 6 juillet aux Mines d’Argent des Rois Francs à Melle

Avec Florian Tereygeol, directeur de recherche au CNRS, assisté de toute une équipe de scientifiques.

Mines d’argent des Rois Francs Rue du Pré du Gué

Melle 79500 Deux-Sèvres Nouvelle-Aquitaine



Paleo-metallurgical animations

From June 18 to July 6 at the Mines d’Argent des Rois Francs in Melle

With Florian Tereygeol, CNRS research director, assisted by a team of scientists

Acontecimientos paleometalúrgicos

Del 18 de junio al 6 de julio en las Mines d’Argent des Rois Francs de Melle

Con Florian Tereygeol, director de investigación del CNRS, asistido por todo un equipo de científicos

Paläo-Metallurgische Animationen

Vom 18. Juni bis zum 6. Juli in den Mines d’Argent des Rois Francs in Melle

Mit Florian Tereygeol, Forschungsleiter am CNRS, unterstützt von einem ganzen Team von Wissenschaftlern

