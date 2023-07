Visite guidée de la plus ancienne mine d’argent Mines d’argent des Rois Francs Melle, 16 septembre 2023, Melle.

Visite guidée de la plus ancienne mine d’argent 16 et 17 septembre Mines d’argent des Rois Francs 7,50 € adulte. 4 € enfant de 6 à 18 ans. Gratuit -6 ans. Sur inscription.

Les mines d’argent ont été exploitées du VIIe au Xe siècle pour en extraire le minerai contenant le métal précieux, pour l’atelier monétaire qui frappait les deniers et les oboles à l’époque de Charlemagne.

Venez visiter les plus anciennes mines d’argent visitables au monde pour approvisionner l’atelier monétaire. Profitez de films en 3D et d’une visite guidée en souterrain à 10h30, 14h15, 15h, 15h45 et 16h30.

Mines d’argent des Rois Francs Rue du Pré du Gué, 79500 Melle Melle 79500 Deux-Sèvres Nouvelle-Aquitaine 05 49 29 19 54 http://www.mines-argent.com [{« type »: « phone », « value »: « 05 49 29 19 54 »}, {« type »: « link », « value »: « http://www.mines-argent.com »}] Les mines d’argent des Rois Francs sont les plus anciennes mines d’argent, elles ont été exploitées du VIIe au Xe siècle pour en extraire le minerai contenant le métal précieux pour l’atelier monétaire qui frappait les monnaies royales carolingiennes (deniers et oboles).

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-09-16T10:30:00+02:00 – 2023-09-16T17:15:00+02:00

2023-09-17T10:30:00+02:00 – 2023-09-17T17:15:00+02:00

©mairie-melle.