Minerve, Jupiter et les autres où sont-ils passés ? À propos des bronzes antiques de Marseille Centre Bourse Marseille 1er Arrondissement, mardi 20 février 2024.

Conférence dans le cadre des « Mardis de l’histoire ». Rendez-vous mardi 20 février.

La première mention de la découverte à Marseille d’une statuette en bronze, datant de l’Antiquité, remonte à la fin du XVIIe siècle. Après quatre siècles et demi de découvertes archéologiques, le constat est maigre seuls sept exemplaires sont exposés dans les vitrines du Musée d’Histoire. Mais où sont les statuettes en bronze de l’ancienne Marseille ? Perdues, vendues, offertes, pillées ? Que reste-t-il de cette collection ? Il s’agira de redonner une visibilité aux bronzes massaliètes, en tentant de reconstituer une collection, en grande partie perdue, et ainsi retrouver les visages de Minerve, Jupiter et les autres, dont les statuettes témoignent du goût de l’élite locale.



Par Laura Rohaut, Chargée d’étude documentaire en histoire et archéologie, Docteure en archéologie et Chercheuse associée au Centre Camille Jullian (Aix Marseille Univ, CNRS, CCJ, Aix-en-Provence, France)



