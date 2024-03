MINERVE AU CLAIR DE LUNE Minerve, lundi 5 août 2024.

Allumez vos lampions et profitez de l’atmosphère nocturne du village. … Un pan de l’histoire cathare se révélera et l’esprit mythique de ces lieux vous portera.

Allumez vos lampions et profitez de l'atmosphère nocturne du village. Avec poésie, humour et passion nos deux personnages hauts en couleurs vous feront vivre les heures sombres du siège de Minerve.

Début : 2024-08-05

fin : 2024-08-05

Place du Monument aux morts

Minerve 34210 Hérault Occitanie

