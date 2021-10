Paris Les Étincelles du Palais de la découverte Paris Minéraux qui soignent, minéraux qui tuent Les Étincelles du Palais de la découverte Paris Catégorie d’évènement: Paris

De nombreuses allégations douteuses circulent à propos de l’effet des minéraux sur la santé. Lors de cet exposé, nous découvrirons certains minéraux dont l’effet sur la santé est avéré. Nous partirons ensuite à la rencontre de mythes tenaces concernant la « lithothérapie », tout en se questionnant sur la popularité de ces théories. 15 ans et + Découvrons l’effet des minéraux sur la santé. Partons à la rencontre de mythes tenaces concernant le soin par les cristaux Les Étincelles du Palais de la découverte 186 Rue St Charles, 75015 Paris Paris Paris

