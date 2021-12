Mineralexpo Mulhouse, 8 janvier 2022, Mulhouse.

Mineralexpo Mulhouse

2022-01-08 09:00:00 – 2022-01-09 18:00:00

Mulhouse Haut-Rhin

Lors du salon Mineralexpo, retrouvez des créateurs bijoutiers-joailliers d’Alsace et leurs présentations de savoir-faire, participez aux ateliers d’observation avec la fédération de micro-minéralogie et à des conférences (des ateliers sont également proposés pour les enfants de 4 à 12 ans), découvrez des fossiles, minéraux de qualité et bijoux des exposants ainsi qu’une exposition spéciale dédiée aux minéraux d’Alsace.

+33 3 89 53 22 17

Mulhouse

dernière mise à jour : 2021-12-13 par