Mine’night Centre historique minier, 3 juillet 2021-3 juillet 2021, Lewarde.

Mine’night

Centre historique minier, le samedi 3 juillet à 20:00

Le Centre Historique Minier se met sur son 31 afin que cette soirée soit, comme chaque année, magique et inoubliable ! De nombreux lieux phares de la fosse Delloye seront mis en lumière : bâtiments du carreau, triage, verrière, chevalements… Dans les galeries, les illuminations dynamiques et les va-et-vient des faisceaux de lampes à flamme redonneront vie à la mine. Sous l’éclairage puissant des projecteurs, c’est toute la fosse qui prendra ainsi une nouvelle dimension, un peu irréelle, où petits et grands pourront se laisser porter par l’émotion, la rêverie et la magie des lieux. Des vidéos d’archives seront également projetées à l’infirmerie, dans la salle des compresseurs ou encore dans la nouvelle exposition permanente « Mine d’énergies », et des points sonores feront revivre l’ambiance et les bruits d’époque de la salle de bains et de la lampisterie… Toutes les expositions ainsi que les galeries du fond et leurs chantiers d’extraction seront accessibles gratuitement. À noter, pour les estomacs creux, une petite restauration sera disponible sur place avec la traditionnelle baraque à frites !

Déambulation nocturne au Centre Historique Minier

Centre historique minier Rue d’Erchin, 59287 Lewarde, Nord, Hauts-de-France, France Lewarde Nord



