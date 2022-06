Minen Kolotiri : Sculpter le droit par le droit – Bureau des dépositions Marseille 3e Arrondissement Marseille 3e Arrondissement Catégories d’évènement: 13003

Marseille 3e Arrondissement 13003 Performance en françai(s), pulaar, kissi, malinké, soussou



En demande d’asile, en situation régulière ou sous le coup d’une interdiction de séjour, le Bureau des Dépositions fait de la situation juridique de chacun·e de ses membres la trame de sa pièce. Le droit et la justice deviennent alors matière artistique, le public acteur, et le collectif une arme.



Ensemble de dix personnes co-autrices, co-auteurs : Mamadou Djouldé Baldé, Ben Bangoura, Aliou Diallo, Pathé Diallo, Mamy Kaba, Ousmane Kouyaté, Laye Diakité, Sarah Mekdjian, Marie Moreau, Saâ Raphaël Moundekeno Le droit et la justice deviennent matière artistique…. Performance en françai(s), pulaar, kissi, malinké, soussou



Ensemble de dix personnes co-autrices, co-auteurs : Mamadou Djouldé Baldé, Ben Bangoura, Aliou Diallo, Pathé Diallo, Mamy Kaba, Ousmane Kouyaté, Laye Diakité, Sarah Mekdjian, Marie Moreau, Saâ Raphaël Moundekeno

