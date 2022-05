Mine Gabe Gottes

Mine Gabe Gottes, 9 avril 2022, . Mine Gabe Gottes

2022-04-09 – 2022-05-08 EUR Vivez l’aventure des mines avec l’ASEPAM ! Aujourd’hui, dans un réseau aménagé par l’association « Archéo-Mine », partenaire de l’ASEPAM, vous pouvez découvrir les vestiges de ces 300 ans d’exploitation au fil du parcours… Un lieu chargé d’histoire, idéal pour aborder la géologie et la minéralogie au cours d’une promenade souterraine sans difficulté ! es ! L’association ASEPAM vous promet une expérience authentique en pleine nature ! Dernière mine exploitée à Sainte-Marie-aux-Mines, Gabe Gottes fut ouverte au XVIe siècle, puis fermée en 1940. Visites toute l’année, sur réservation : retrouvez toutes les infos sur notre site internet !

Contact : 03 89 58 62 11 ou via contact@asepam.org. Creusée dès le XVIe siècle, la mine « Heilig Kreuz » devient, au XVIIIe siècle, la mine «Gabe Gottes». Son exploitation s’est poursuivie jusqu’au début du XXème siècle. Vivez l’aventure des mines avec l’ASEPAM ! Aujourd’hui, dans un réseau aménagé par l’association « Archéo-Mine », partenaire de l’ASEPAM, vous pouvez découvrir les vestiges de ces 300 ans d’exploitation au fil du parcours… Un lieu chargé d’histoire, idéal pour aborder la géologie et la minéralogie au cours d’une promenade souterraine sans difficulté ! es ! L’association ASEPAM vous promet une expérience authentique en pleine nature ! Dernière mine exploitée à Sainte-Marie-aux-Mines, Gabe Gottes fut ouverte au XVIe siècle, puis fermée en 1940. Visites toute l’année, sur réservation : retrouvez toutes les infos sur notre site internet !

Contact : 03 89 58 62 11 ou via contact@asepam.org. dernière mise à jour : 2022-03-31 par

Détails Autres Lieu Adresse lieuville