Marché artisanal nocturne : Mine d’or Mine d’or 56760 Penestin Penestin, 9 août 2023, Penestin.

Marché artisanal nocturne : Mine d’or Mercredi 9 août, 17h00 Mine d’or 56760 Penestin Public

Marché artisanal nocturne. Les artisans locaux et de proximité seront présents.

Mine d’or 56760 Penestin Mine d’or 56760 Penestin Penestin 56760 Loire-Atlantique Pays de la Loire [{« type »: « phone », « value »: « 02 23 10 03 00 »}, {« type »: « email », « value »: « communication@penestin.fr »}, {« type »: « link », « value »: « https://www.penestin.fr/ »}, {« type »: « link », « value »: « https://www.labaule-guerande.com/marche-artisanal-nocturne-mine-d-or-penestin.html »}]

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-08-09T17:00:00+02:00 – 2023-08-09T21:00:00+02:00

2023-08-09T17:00:00+02:00 – 2023-08-09T21:00:00+02:00

CULTURE FAMILLE