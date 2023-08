Visites guidees de la mine de Propieres 69790 Mine de Propieres Propières Catégories d’Évènement: Propières

Rhône Visites guidees de la mine de Propieres 69790 Mine de Propieres Propières, 17 septembre 2023, Propières. Visites guidees de la mine de Propieres 69790 Dimanche 17 septembre, 10h00 Mine de Propieres L’inscription est obligatoire,un horaire sera donné Visite commentée par un guide de la galerie Mine de Propieres 69790 Propieres Propières 69790 Rhône Auvergne-Rhône-Alpes 06 60 15 67 21 http://www.patrimoine-haut-sornin.fr [{« type »: « email », « value »: « contact@patrimoine-haut-sornin.fr »}] Galerie de mine de plomb argentifère de très petite importance dont l’exploitation à cessée début 20eme siècle Voiture particuliere Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-09-17T10:00:00+02:00 – 2023-09-17T17:30:00+02:00

2023-09-17T10:00:00+02:00 – 2023-09-17T17:30:00+02:00 PATRIMOINE HAUT SORNIN Détails Catégories d’Évènement: Propières, Rhône Autres Lieu Mine de Propieres Adresse 69790 Propieres Ville Propières Departement Rhône Lieu Ville Mine de Propieres Propières latitude longitude 46.192019;4.437116

Mine de Propieres Propières Rhône https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/propieres/