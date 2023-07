Visite guidée d’une mine de fer du XIXe siècle Mine de fer Verbindungweg Barr, 16 septembre 2023, Barr.

16 et 17 septembre
Entrée libre

Profitez d’une visite guidée de cette mine de fer exceptionnelle, reconstituée avec son puits boisé, tel qu’elle était au XIXe siècle.

Les panneaux explicatifs vous permettront de découvrir :

– l’Histoire de la mine et son boisage de l’époque, grâce aux relevés archéologique et topographique.

– la géologie sur la genèse du filon, en relation avec la formation de la plaine d’Alsace et la tectonique des plaques.

– la mise en service d’un bas fourneau avec le minerai de fer extrait de la mine.

– une explication des datations par dendrochronologie effectuées.

Mine de fer Verbindungweg Verbindungweg 67140 Barr Barr 67140 Bas-Rhin Grand Est +33 612691059 À 700 mètres d’altitude, au milieu des arbres de la forêt de Barr, se cache un vestige du passé minier de la région. Cette mine de fer de 46m est reconstituée telle qu’elle était au XIXe siècle. Sortir de Barr sur la D854 vers l’Ouest en direction du Mont St Odile; suivre celle ci jusque au carrefour de la Bloss (gros menhir de grès). Prendre à gauche, la D426; en direction du Welchpruch, Champ du feu et Howald. Continuez environ 1.3km jusqu’à un croisement d’une petite route goudronnée qui prend tout à gauche. Possibilité de parking dans une carrière en face du croisement. Si possible y laisser votre véhicule et marcher 300m sur la petite route qui revient en arrière, jusqu’à une fontaine creusée dans un tronc. La mine se trouve à ces coordonnées : 48.422124, 7.373760. Les personnes ayant des difficultés pour se déplacer peuvent revenir sur la petite route (Verbindingweg) avec leur véhicule et se garer près de la fontaine (place limitée à 10 véhicules).

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-09-16T10:00:00+02:00 – 2023-09-16T18:00:00+02:00

2023-09-17T10:00:00+02:00 – 2023-09-17T18:00:00+02:00

DNA/Killian Moreau