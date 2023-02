Virada d’Òc Dieulefit – Soirée concert Clume Mine d’Art Café , Dieulefit (26)

10 €

avec Clume Mine d’Art Café , Dieulefit (26) 10, Quai Roger Morin Mine d’Art Café , 26220 Dieulefit, France [{« link »: « https://clume.bandcamp.com/releases?fbclid=IwAR2qgxp3er184ZLaAl3pkJxA4TUlrnOoXmw43Guu3IZOlZccmEYcdo2ufZ0 »}, {« link »: « https://agendatrad.org/e/41009 »}, {« link »: « https://agendatrad.org/ »}] La première Virada d’Òc de l’année, c’est dans la Drôme ! Venez découvrir le groupe Clume pour une soirée concert au Mine d’Art Café de Dieulefit, le 25 février à 20H30. Ouverture de la billetterie dès 20H. Tarifs :Plein : 10 €Réduit : 8 € (Adhérents IEO, demandeurs d’emploi, moins de 16 ans, étudiants)Gratuit moins de 10 ans. L’écoute peut se faire ici : https://clume.bandcamp.com/releases source : événement Virada d’Òc Dieulefit – Soirée concert Clume publié sur AgendaTrad

Lieu Mine d'Art Café , Dieulefit (26) Adresse 10, Quai Roger Morin Mine d'Art Café , 26220 Dieulefit, France

