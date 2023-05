Visite guidée d’une mine d’argent romaine exceptionnellement ouverte au public Mine d’argent romaine de Cénomes, 16 septembre 2023, Montagnol.

Samedi 16 septembre, 09h00 Mine d'argent romaine de Cénomes Gratuit. Inscription obligatoire à l'aide du formulaire en ligne. Groupe de 8 personnes maximum. Chaussures de marche obligatoire, car le sol est boueux et glissant.

D’une mine d’argent à une cave à fromage, ce dédale sous-terrain vous réserve bien des surprises. Découvrez l’histoire de ce lieu exceptionnellement ouvert au public aux côtés d’un guide !

Et pour en savoir plus, découvrez l’ouvrage de Bernard Léchelon, Argent rutène et entrepreneurs romains aux confins de la Transalpine, dans Les Rutènes, Aquitania, Supplément 25, 2011, pp. 245-279.

Mine d’argent romaine de Cénomes Cénomes, 12360 Montagnol Montagnol 12360 Aveyron Occitanie 05 65 49 53 76 http://www.mine-romaine-cenomes.fr [{« type »: « link », « value »: « https://forms.gle/66TeQcFQNLRf6HNq7 »}] La mine de Cénomes doit son état exceptionnel de conservation à l’installation d’une cave à fromage au XVIIe siècle. L’accès est resté ainsi possible et dissimulé derrière une porte, au sous-sol de l’atelier de fabrication. La solidité de l’ouvrage s’explique par la dureté du rocher encaissant constitué ici de calcaire dolomitique. Un travers-banc permet d’accéder, au bout d’une centaine de mètres, au cœur du gisement. L’extraction du cuivre argentifère s’est faite dans un dédale de petites salles et de boyaux où il a été fait usage, soit de foyers allumés pour faire éclater la roche, soit d’outils métalliques. Les traces sont bien visibles sur les parois et témoignant du labeur des anciens mineurs. Nous savons aujourd’hui qu’il s’agissait d’esclaves, sous les ordres d’une société romaine de type colonial, qui au début du premier siècle avant notre ère avait réussi à établir une mainmise sur l’ensemble des gisements d’argent, situés entre l’Orb et Dourdou, aux dépens du pouvoir local rutène. L’arrêt définitif de l’exploitation de la mine de Cénomes intervient avant la fin de la première moitié du Ier siècle après notre ère. Se rendre à Cénomes (entre Fayet, Aveyron et Ceilhes, Hérault) par la route D902. Rdv chez Mr Di Venanzio, dont la maison est située à gauche, avant la sortie de Cénomes, sur la D52 (direction Tauriac). Prévoir de laisser sa voiture sur le parking aménagé sur la D902 près du café restaurant de Cénomes (direction Lodève).

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-09-16T09:00:00+02:00 – 2023-09-16T13:00:00+02:00

