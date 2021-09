Mindtrip Launch party #1 La Dame du Mont, 9 septembre 2021, Marseille.

Mindtrip Launch party #1

La Dame du Mont, le jeudi 9 septembre à 19:00

Pour fêter l’ouverture du shop, vous êtes tous conviés à une petite sauterie à la Dame du Mont accompagnés par la fine fleur des selectaaaa Marseillais. Vinyl only, cela va de soit. Au menu de la soirée : **Teddy.G aka Papastomp** (Galette records, Marseille) [https://www.facebook.com/papastomp](https://www.facebook.com/papastomp) On ne présente plus l’inimitable tenancier du shop Galette records. Avec un nom pareil, il a dans ses bacs de quoi ravir les plus pointus d’entre nous… Soleil et cocotiers assurés, parole de scout **Orbital Lemon** (D-Mood records, Marseille) [https://www.facebook.com/orbitallemon](https://www.facebook.com/orbitallemon) [https://www.instagram.com/orbital_lemon/](https://www.instagram.com/orbital_lemon/) [https://soundcloud.com/suavelemon](https://soundcloud.com/suavelemon) Fête, un mot qui le défini parfaitement. Un grand OUI pour ce trublion du son toujours partant pour s’enjailler. Infatigable parmi les infatigables à la sélection machiavélique. Not to be missed **Maël** (la Graine, Marseille) [https://www.instagram.com/lagrainecollectif/](https://www.instagram.com/lagrainecollectif/) [https://soundcloud.com/lagrainecollectif](https://soundcloud.com/lagrainecollectif) Aussi appelé Tistou les pouces verts, il est un acteur local engagé pour notre culture avec son collectif tout aussi green (avec l’accent de Korben). Super greeeeen. Du groove en pagaille attendu Ça va envoyer des grands disques, be ready !! On espérant vous voir nombreux pour siroter quelques cocktails ou autres, grignoter un bout et profiter de l’été encore et encore sur la belle terrasse de la Dame du Mont !

♫♫♫

La Dame du Mont 30-32 Place Notre Dame Du mont, 13006 Marseille Marseille Marseille 6e Arrondissement Bouches-du-Rhône



Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2021-09-09T19:00:00 2021-09-09T01:00:00