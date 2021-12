Rognac Espass Rognac Bouches-du-Rhône, Rognac MINDLAG PROJECT / FOR THE SIN / NOOS Espass Rognac Rognac Catégories d’évènement: Bouches-du-Rhône

le samedi 8 janvier 2022 à 20:30

⚠️Pass sanitaire ou test négatif de moins de 24h obligatoire⚠️ Soirée Hardcore / Beatdown le samedi 8 Janvier 2022 à la salle « L’Espass live le Rex » à Rognac ! PAF : 10€ Ouverture des portes : 20H30 MINDLAG PROJECT : Mindlag project est un groupe de Metal HxC créé en 1999. Le groupe évolue autour d’un récit sombre et sanguinolant, mêlant crimes en séries et mythologie… Âmes sensibles s’abstenir. [https://www.youtube.com/watch?v=JXLWbMmmjVY](https://www.youtube.com/watch?v=JXLWbMmmjVY) Facebook : [https://www.facebook.com/search/top/?q=mindlag%20project](https://www.facebook.com/search/top/?q=mindlag%20project) FOR THE SIN : For The Sin est un groupe de Beatdown Marseillais. Après un premier ep sorti en 2019, le groupe revient sur scène avec un nouveau line up défendre son nouvel album « The human Beast » sorti le 3 septembre 2021. Êtes vous prêt à braver le pit ?! [https://www.youtube.com/watch?v=FawLIxqKmE8](https://www.youtube.com/watch?v=FawLIxqKmE8) Facebook : [https://www.facebook.com/forthesinofficial/](https://www.facebook.com/forthesinofficial/) NŌØS : Nōøs est un groupe de Metal dit « Metal Banger », mélange de Metal et d’un sous-genre du rap, le « Banger ». Né en octobre 2019, le groupe se compose de cinq membres âgés de 19 à 21 ans. Nōøs est en effet une sorte de chimère, aux sonorités Metal et à la voix rap. [https://youtu.be/Yq779gw5uQ8](https://youtu.be/Yq779gw5uQ8) En raison de la crise sanitaire, le pass sanitaire ou un test PCR de moins de 24h vous sera demandé à l’entrée de la salle. Restauration sur place !

Espass Rognac 99 bis bd Jean jaures 13340 Rognac

2022-01-08T20:30:00 2022-01-08T23:59:00

