Mindhunter – Par les Méga Gerbille
Fabrique à Impros (La)
Nantes

Nantes

30 avril 2022

Horaire : 18:30 19:30

Gratuit : non Tarif unique : 6€ Billetterie : www.lafabriqueaimpros.com Tout public Préparez-vous à sonder le passé et l’esprit de dangereux criminels… Un meurtre a eu lieu. Quand ? Comment ? Où ? Et surtout… qui ? Percez l’énigme au cours d’un interrogatoire improvisé ! Écoutez attentivement chacun des témoignages pour résoudre le mystère, soyez fin observateur, car ce sera à vous de démêler le vrai du faux pour désigner le ou la coupable d’une affaire qui ne ressemblera à aucune autre ! Un spectacle proposé par la troupe des Méga Gerbille. Durée : environ 1h. Fabrique à Impros (La) Centre-ville Nantes 44000

Fabrique à Impros (La)
14 rue de l'Arche Sèche
Nantes

