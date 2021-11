Nantes Fabrique à Impros (La) Loire-Atlantique, Nantes Mindhunter Fabrique à Impros (La) Nantes Catégories d’évènement: Loire-Atlantique

Nantes

Mindhunter Fabrique à Impros (La), 4 décembre 2021, Nantes. 2021-12-04

Horaire : 18:30 20:00

Gratuit : non Tarif unique : 6 €Réservation : lafabriqueaimpros.com Un meurtre, cinq suspects et peut-être autant de coupables ? Mindhunter vous propose de mener l’enquête au cours d’un interrogatoire improvisé. Il s’agira d’écouter attentivement chacun des témoignages afin d’y déceler le plus important des détails. Préparez-vous à sonder le passé et l’esprit de dangereux criminels. Fabrique à Impros (La) adresse1} Centre-ville Nantes 44000 Centre-ville https://lafabriqueaimpros.com/ https://lafabriqueaimpros.com

Détails Catégories d’évènement: Loire-Atlantique, Nantes Autres Lieu Fabrique à Impros (La) Adresse 14 rue de l'Arche Sèche Ville Nantes lieuville Fabrique à Impros (La) Nantes