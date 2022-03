MINDEATER La Dame du Mont, 11 mars 2022, Marseille.

MINDEATER

La Dame du Mont, le vendredi 11 mars à 21:00

umping, Mélodieux, Galopant sont probablement les mots qui définissent le mieux MindEater et son univers musical. Originaire du Nord de la France, il pose ses valises à Marseille en 2004, une ville cosmopolite et riche en diversité de tous genres, un environnement idéal pour élargir son esprit. Il découvre la musique électronique dans les années 90 avec des artistes comme Carl Cox, Carl Craig, Jeff Mills, Laurent Garnier, mais à cette époque, c’est le Hip Hop et le Rap US qui l’intéresse, une musique underground forte culturellement. C’est dans les années 2000 où il décide de vraiment approfondir sa connaissance de cette musique vitaminée appelé musique électronique et il se rend compte que cet univers est vaste. Il construit son identité musicale en puisant ses références dans tout ce qu’il entoure en essayant d’associer différents styles de musique. House, Tech House et Minimal sont ses principales inspirations avec lesquelles il construit ses sets en sélectionnant avec soin, des morceaux mélodieux et dansant. MindEater affectionne particulièrement les morceaux progressifs, construit de petits bruits qui interpellent et stimulent en même temps, de sonorités graves qui hérissent le poil, de crépitements absorbants qui vous élèvent et excitent vos neurones. C’est ce sentiment de partage que recherche MindEater. Il fait ses armes au sein du collectif ElectroCute en tant que DJ et organisateur de soirées, et participe à plusieurs reprises aux soirées du Club Cabaret au Cabaret Aléatoire (Marseille), en assurant la première partie de DJ qu’ils choisissent de booker. Puis, il intègre le collectif Beatitude en 2016, toujours en tant que DJ / Organisateur et occupe la fonction de responsable presse et partenariat. Le collectif décolle très vite et organise de gros événements dans les lieux branchés de Marseille : Le Spartacus, Le Cabaret Aléatoire, Le Baby Club, Le Chapiteau, Pool Party au milieu des vignes, Boat Party sur un catamaran (Levantin), Soirées Groove Residency, Afterwork Electro en bord de plage, … En 2021, il intègre le collectif Enkore à un poste identique et enchaine les représentations dans de nombreux clubs et bars marseillais lors de divers événements. Son style musical ne cesse de séduire, lui offrant de nombreuses opportunités de jouer aux côtés d’artistes reconnus de la scène marseillaise et internationale : Mindeater a partagé l’affiche aux cotés de DJ comme Jack de Marseille (Wicked Music), Cityzen Kain (Stil Vor Talent, Noir Music, Suara), Paul Nazca (Scandium Records), Maxime Dangles (Skryptom – Kompakt), Louie Cut (Strictrecordings), German Brigante (Dyinamic, Get Physical), Chick Luv Us (Relief, Cuff), Shaun Moses (OFF Recordings | Complexed Records), Roland Klinkenberg & Edwin Oosterwal (Green – Rejected Records), Eve Dahan (Beatitude). Les fans de basses envoûtantes et d’électro galopante seront servis !

Entrée libre

♫HOUSE MUSIC♫

La Dame du Mont 30-32 Place Notre Dame Du mont, 13006 Marseille



