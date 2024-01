Mind Watcher présente leur nouvel album « Pathways » au 38Riv 38Riv Jazz Club Paris, vendredi 16 février 2024.

Le vendredi 16 février 2024

de 21h30 à 22h30

de 19h30 à 20h30

.Tout public. payant

Tarif en ligne : 20 à 25 euros

Tarif sur place : 23 à 28 euros

Jazz — Au fil des ans, le pianiste compositeur Jérémy Bruger s’est forgé une solide réputation, lors de nombreux concerts très appréciés, et grâce aux trois albums en trio qu’il a déjà à son actif : « Jubilation » (2013), « Reflections » (2016) et « Moods » (2020), un florilège d’humeurs exquis fait de compositions et de reprises de standards.

Jérémy Bruger présente un jazz au ton moderne et rafraichissant.

Pour son nouveau disque en quartet « Pathways », il s’entoure d’acteurs vifs de la nouvelle vague jazz. Parmi eux, Thomas Gaucher à la guitare, Gabriel Pierre à la contrebasse et Malte Arndal à la batterie. Un groupe musclé, perfectionniste et bourré d’idées, qui n’a rien à envier aux combos hype de la Big Apple !

Jérémy Bruger : piano, compositions

Thomas Gaucher : guitare

Gabriel Pierre : contrebasse

Malte Arndal : batterie

Le 38Riv :

Situé en plein coeur du Marais, le 38Riv est un club de jazz et bar intimiste. Des concerts et jam sessions ont lieu tous les soirs de la semaine.

38Riv Jazz Club 38, rue de rivoli 75004 Paris

