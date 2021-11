Roquevaire Yo’s BREW Bouches-du-Rhône, Roquevaire Mind the GAP Yo’s BREW Roquevaire Catégories d’évènement: Bouches-du-Rhône

Mind the GAP Yo’s BREW, 5 novembre 2021, Roquevaire. Mind the GAP

Yo’s BREW, le vendredi 5 novembre à 20:00

Venez découvrir Mind the GAP en Live, Un groupe guitare /voix acoustique !! Envie de vous détendre devant un bon Live acoustique ? C’est au Yo’s que ça se passe ce vendredi !! Laissez vous vous bercer au son acoustique des chansons des années 70 à nos jours !!! [https://www.facebook.com/Mind-the-gap-104586041904762](https://www.facebook.com/Mind-the-gap-104586041904762)

Entrée libre

♫♫♫ Yo’s BREW Z.A.C. de St Esteve 13360 Roquevaire Roquevaire Bouches-du-Rhône

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2021-11-05T20:00:00 2021-11-05T23:00:00

