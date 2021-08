Mind The Gap – LES RIAS 2021 Querrien, 25 août 2021, Querrien.

Mind The Gap – LES RIAS 2021 2021-08-25 16:32:00 – 2021-08-25 17:32:00

Querrien Finistère Querrien

Furinkaï

Paris (75) – Cirque – 60 min

(Création 2019) – jauge : 950 personnes

TOUT PUBLIC, À PARTIR DE 6 ANS

Construction-déconstruction, turbulence des sols et des verticales, Mind the Gap propose un espace architectural aux équilibres précaires. À son contact, trois individus évoluent entre prudence, audace et élans de solidarité salutaire. Au cœur de cette avalanche matérielle, les voici qui plient, ploient, chutent et se rattrapent. La matière s’anime et les corps se remettent à danser.

Façonner ce chaos environnant pour peut-être y construire un monde meilleur.

Et pourquoi pas après tout…

Handicap auditif – Handicap mental

contact@lesrias.com +33 2 98 39 67 28 http://www.lesrias.com/

