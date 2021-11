Mind the gap + Just a Name La Scène, 3 décembre 2021, Aix-en-Provence.

Mind the gap + Just a Name

La Scène, le vendredi 3 décembre à 19:30

17 h : Ouverture des portes ************** 19h30 : Mind The Gap ************** Leslie et Chris, deux passionnés de musique qui se sont rencontrés il y a peu de temps, après le confinement avec une envie commune de revenir aux basiques, à l’acoustique, à la scène et surtout au partage! [https://www.facebook.com/Mind-the-gap-104586041904762](https://www.facebook.com/Mind-the-gap-104586041904762) [https://www.youtube.com/watch?v=Zk-dslqu6C8](https://www.youtube.com/watch?v=Zk-dslqu6C8) ************** 21h : Just a Name ************** Just A Name ….. un nom trouvé au détour d’une conversation dans un bar d’Aix en Provence car nous cherchions “juste un nom” pour notre nouveau groupe de reprises rock … C’est fin 2018, que Stéphane (Guitare/Chant) a rejoint Barbara (Guitare/Chant), Gino (Basse) et Xavier (Batterie) pour travailler sur ce projet… Très vite, le groupe a commencé à se produire sur les différentes scènes ouvertes de la région afin de tester les premiers morceaux. Just A Name est non seulement un groupe de rock mais est avant tout un groupe d’amis. En effet Barbara, Gino et Xavier jouent ensemble depuis près de 10 ans … et n’ont apparemment pas envie d’arrêter … Let there be sound, there was sound ! Let there be light, there was light ! Let there be drums, there was drums ! Let there be guitar, there was guitar ! Oh, Let there be rock ! (Bon Scott) [https://www.facebook.com/justaname13/](https://www.facebook.com/justaname13/)

Entrée libre

La Scène 270 rue famille Laurens, 13290 Aix-en-Provence Aix-en-Provence Bouches-du-Rhône



Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2021-12-03T19:30:00 2021-12-03T23:30:00