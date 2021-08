“Mince Alors 2” aux Jardins de Sothys Auriac Auriac, 19 août 2021, AuriacAuriac.

“Mince Alors 2” aux Jardins de Sothys 2021-08-19 21:30:00 21:30:00 – 2021-08-19

Auriac Corrèze Auriac

Auriac Synopsis¿: Isabelle et sa nièce Nina ouvrent une cure « jeûne et détox » au cœur de la Provence, avec l’aide de Baptiste, yogi et homme à tout faire, Jessica, masseuse et Maxime, séduisant équithérapeute. Parmi les premiers curistes, trois adolescents en surpoids envoyés par la mairie ; Marion et Lio, sa sœur maigrichonne qui lui impose la cure « pour son bien» ; et leur amie Emilie qui, délestée de ses kilos en trop, découvre à peine arrivée que son époux adoré se pâme dans les bras d’un homme… en nette surcharge pondérale ! Les ados trouveront-ils le moyen de dépasser leurs différents et de résister aux tentations ? Emilie, qui a remplacé les bouillons par des menus gastronomiques au village parviendra-t-elle à reconquérir l’amour de sa vie ? Et, confrontées à tant de défis, Isabelle et Nina réussiront-elles leur pari ?

Réalisation¿: Charlotte DE TURCKHEIM

Scénario¿: Charlotte DE TURCKHEIM, Gladys MARCIANO, Antoine SCHOUMSKY

Casting¿principal¿: Catherine HOSMALIN, Lola DEWAERE, Charlotte DE TURCKHEIM

Musique¿: Polérik ROUVIÈRE

Durée du film¿: 1h45

Genre¿: Comédie

Pour la première fois les Jardins Sothys ouvrent leurs portes à une soirée cinéma en plein Air.

Au cœur de la grande Cour des Jardins, profitez d’une projection en avant-première du film Mince alors 2 !

Le programme détaillé :

19h30 – Visite des Jardins (visite libre)

20h45 – Accueil coupe de champagne (en amont du film)

21h30 – Projection du film

Places limitées, réservations conseillées au 05 55 91 96 89.

