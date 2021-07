Mortagne-au-Perche Mortagne-au-Perche Mortagne-au-Perche, Orne Minari V.O Sous-titrée Mortagne-au-Perche Mortagne-au-Perche Catégories d’évènement: Mortagne-au-Perche

Mortagne-au-Perche Orne DRAME – ETATS-UNIS – 1H56

Réalisation : Lee Isaac Chung .

Avec : Steven Yeun, Ye-Ri Han, Alan S. Kim… .

Une famille américaine d’origine sud-coréenne s’installe dans l’Arkansas où le père de famille veut devenir fermier. Son petit garçon devra s’habituer à cette nouvelle vie et à la présence d’une grand-mère coréenne qu’il ne connaissait pas. Séances :

– Jeudi 8 juillet # 20h30

– Samedi 10 juillet # 18h

– Lundi 12 juillet # 20h30

