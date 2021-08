Nantes La Galerie Quartus Loire-Atlantique, Nantes MI’NantEs CRAFT La Galerie Quartus Nantes Catégories d’évènement: Loire-Atlantique

MI’NantEs CRAFT La Galerie Quartus, 19 septembre 2021, Nantes. 2021-09-19 les 18 et 19 septembre 2021 de 8h à 20hsur place : à La Galerie Quartusà distance : www.twitch.tv/gamingdaysfr

Horaire : 08:00 20:00

Gratuit : oui Entrée libre les 18 et 19 septembre 2021 de 8h à 20hsur place : à La Galerie Quartusà distance : www.twitch.tv/gamingdaysfr En partenariat avec La Notice, La Galerie Quartus vous accueille pour une exposition numérique interactive inédite. Découvrez Nantes comme vous ne l’avez jamais vue : au sein d’un serveur Minecraft, observez les bâtiments emblématiques de la ville. Les 18 et 19 septembre 2021, venez interagir avec ces futures institutions nantaises grâce à des mini-jeux qui exploreront leurs moindres recoins. Pour l’occasion, plusieurs postes de jeu seront déployés à La Galerie Quartus. Vous pourrez aussi jouer et visiter la ville de Nantes ré-inventée, directement depuis chez vous. À faire seul·e, entre ami·e·s ou en famille ! Dans le cadre de Nantes Digital Week La Galerie Quartus 88 bd de la Prairie au Duc Île de Nantes Nantes

