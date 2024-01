Mina + Miae + Lox La Dame de Canton Paris, jeudi 1 février 2024.

Le jeudi 01 février 2024

de 20h00 à 23h00

.Tout public. payant Prévente : 8 EUR

Sur place : 10 EUR

Trois belles voix pour enchanter votre soirée !

Mina

Mina est une auteure-compositrice interprète musicienne et ingénieure du son de 24 ans. Faisant des arrangements vocaux et instrumentaux son domaine de prédilection, elle poste sur les réseaux sociaux de nombreuses vidéos musicales. Elle écrit et compose des chansons mêlant ballades synth-pop et variété française.

Après avoir accompagné en tant que musicienne et choriste plusieurs artistes (LOX, Léofiftyfive, Nayra, Joanna…) lors de concerts et festivals tels que Radiofrance ou les Francofolies, elle défend désormais son propre projet sur scène.

Mina prépare actuellement son premier EP.

Miae

Miae chante l’ébullition des cœurs. Elle capture l’essence même des émotions, faisant revivre les souvenirs de l’enfance et l’euphorie de la jeunesse, tout en explorant la solitude et la mélancolie de l’âge adulte.

Miae grandit dans une famille de mélomanes. Après un parcours complet de flûte traversière au Conservatoire de Marseille, elle se découvre un nouveau talent pour le chant et poursuit son parcours d’artiste au Conservatoire de Paris (CRR) en musiques actuelles.

Dans son premier EP “Les Ombres Heureuses”, Miae porte un univers mouvant et inclassable où s’entrelacent musique pop, électronique, classique et urbaine. Ce sont ces mélanges de genres qui lui permettent de raconter des histoires de vie et d’amour.

C’est dans les rencontres que le futur se crée. Avec une voix douce et mélodieuse, Miae nous invite à faire sa connaissance dans un tourbillon d’émotions.

Lox

Du pop rock jaune électrique ? C’est le pari de Lox, un projet musical féministe et coloré.

Née à Paris, Lox mélange la pop française et ses influences funk et disco, le tout émaillé par une sensibilité à l’univers du rock dont elle reprend et adapte les codes.

Lox, c’est avant tout une aventure autour d’un objectif : faire entendre sa voix. En optant pour le jaune, Lox choisit de véhiculer son message avec optimisme, celui de prendre les devants et de ne pas se laisser faire, le tout avec un grand sourire et une pointe d’insolence. Ce qu’elle partage avec son public à travers des textes puissants et engagés.

Sa musique et son univers plairont aux fans d’Angèle et aux nostalgiques des années 2000 (Superbus, Smash Mouth). Sur scène, inspirée depuis toujours par Freddy Mercury, Lox garantit un moment inoubliable, en proposant un show éclatant et coloré, avec des morceaux dansants et énergiques.

La Dame de Canton Quai François Mauriac 75013 Paris

Métro -> 14 : Bibliothèque François Mitterrand (Paris) (442m)

Bus -> 256471325 : Pont de Tolbiac (Paris) (192m)

Vélib -> BNF – Bibliothèque Nationale de France (199.62m)

Calculez votre itinéraire sur GéoVélo



Contact : https://www.damedecanton.com/event/mina-miae-lox/ https://www.billetweb.fr/mina-miae-lox

