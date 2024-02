MINA MERAD LA COMEDIE DE TOULOUSE Toulouse, vendredi 20 septembre 2024.

En tant que sœur de KAD MERAD, Mina nous raconte avec humour, tendresse et une énergie décoiffante, quel a été l’impact de la notoriété de son frère sur sa vie personnelle.« Mina, elle l’a ce truc » Vous en connaissez beaucoup, des gens qui lorsqu’ils déboulent sur une scène déclenchent immédiatement ce truc, très difficile à définir, et qui s’appelle la sympathie ? Même si on ne la connait pas, dès qu’elle apparait sur le plateau, il est impossible de faire autrement que de l’aimer ! Est-ce sa tchatche ? Son énergie dingue ? Son franc-parler venu, on le sent, direct de son cœur ? Cette façon qu’elle a de se mettre tout de suite de plein pied avec le spectateur ?… Un p’tit tour de piste, et elle lâche le morceau. Elle s’appelle Mina, non, pas Mina tout court ! Mina, c’est seulement son surnom! En fait, pour l’état- civil son nom entier c’est Yasmina Merad. Merad comme Kad ? Ben oui, puisqu’en vrai, elle est sa petite sœur ! D’ailleurs, c’est justement pour ça qu’elle est montée sur scène, pour nous parler de sa fierté de sœur d’avoir un grand frère star, mais surtout des emmerdements que cela lui apporte non seulement à elle, mais aussi, par ricochet, à tous ses proches et à toute sa famille…« Sœur de Kad, Mina ? Oui, mais pas que !!! » Malgré ses références, elle n’appartient qu’à elle, Mina! Unique en son genre, fortiche, comme peu, pour vous faire passer du rire à la plus grande émotion, dans l’élan d’une seule phrase… Au fond, mais, chut! elle ressemble à son frère, qui, quoiqu’il joue, trouve toujours le moyen de nous en mettre plein le cœur par cet instinct qu’il a de toujours trouver la vérité de ses personnages, avec une sincérité sans cesse renouvelée.. Sœur de Kad, Mina ? Oui, mais pas que !!!

