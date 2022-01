Mina au bord de l’étang – Cie Harmoniphone Théâtre la Ruche – Le Petit Théâtre de Viarme Nantes Catégories d’évènement: Loire-Atlantique

Nantes

Mina au bord de l’étang – Cie Harmoniphone Théâtre la Ruche – Le Petit Théâtre de Viarme, 8 février 2022, Nantes. 2022-02-08 Représentations du 7 au 11 février 2022 à 10h30

Horaire : 10:30 11:00

Gratuit : non 9 € / 6 € (hors frais de location éventuels)BILLETTERIES : theatrelaruche, billetreduc.com, lekiosquenantais.fr, 02 51 80 89 13 (La Ruche) Représentations du 7 au 11 février 2022 à 10h30 Spectacle musical très jeune public. Mina, petite fille très ingénieuse, se promène au bord d’un étang. Intriguée par le son du vent qui se faufile à travers les roseaux, elle voudrait l’emmener avec elle. Mais comment prendre un son ?… Ne pouvant attraper le vent, elle coupe alors un bout de roseau et le ramène chez elle, avec l’idée d’en faire un instrument qui pourrait recréer cette musique…Allant ainsi de découvertes en inventions, Mina nous emmène dans une promenade musicale et onirique. Dans ce conte musical, les enfants pourront entendre des chansons, du piano, du saxophone ténor et soprano, de l’harmonica chromatique, de la guimbarde, du dulcimer, des petites percussions… Conte musical écrit et interprété par Raphaël Herlem et Thomas Laurent Durée : 30 min. Public : 0 à 3 ans Théâtre la Ruche – Le Petit Théâtre de Viarme adresse1} Hauts-Pavés – Saint-Félix Nantes 44000

02 51 80 89 13 https://theatrelaruche.wixsite.com/accueil resa@laruchenantes.fr 02 51 80 89 13 https://theatrelaruche.wixsite.com/accueil

Détails Catégories d’évènement: Loire-Atlantique, Nantes Autres Lieu Théâtre la Ruche - Le Petit Théâtre de Viarme Adresse 8 Rue Félibien Ville Nantes lieuville Théâtre la Ruche - Le Petit Théâtre de Viarme Nantes Departement Loire-Atlantique

Théâtre la Ruche - Le Petit Théâtre de Viarme Nantes Loire-Atlantique https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/nantes/