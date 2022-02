Mina Agossi & AGE7 « Blues experience » Le Comptoir Fontenay-sous-Bois Catégories d’évènement: Fontenay-sous-Bois

Val-de-Marne

Mina Agossi & AGE7 « Blues experience » Le Comptoir, 14 avril 2022, Fontenay-sous-Bois. Mina Agossi & AGE7 « Blues experience »

Le Comptoir, le jeudi 14 avril à 20:45

Quelle chance d’accueillir la chanteuse franco-béninoise Mina Agossi qui a sillonné le monde avec son trio emblématique voix, contrebasse, batterie, et qui s’est produite avec le grand Archie Shepp ou le Maestro Ahmad Jamal. Dans cette rencontre avec Mina, un air de “Famille Comptoir” immédiat, qui pourrait se résumer dans son goût immodéré pour une création libre et transesthétique. De ses multiples influences musicales, de ses racines françaises et béninoises, émerge la performeuse vocale d’aujourd’hui d’où suinte l’Afrique urbaine, les samples électros du producteur Marc Charrière, le son du guitariste et mélodiste Fabien Miedzianowski, co-fondateur du groupe AGE7. Pour ce Blues Bivouac, elle nous réserve la surprise, accompagnée pour l’occasion d’un de ses fidèles compagnons de route Eric Jacot, d’une nouvelle expérience live. Avec : Marc CHARRIÈRE (électro, claviers) Eric JACOT (guitare, basse) Mina AGOSSI (vocal, pads) [https://youtu.be/NI2-17zCYAA](https://youtu.be/NI2-17zCYAA)

Plein tarif : 16 € / Tarif réduit : 12 € (chômeurs, intermittents, famille nombreuse, étudiants, séniors à partir de 65 ans) / Tarif web : 14€ / Carte pilier (55€) voir conditions / Tarif enfant – 12 ans : 5 € + Pass solidaire

Blues Bivouac Le Comptoir Halle Roublot 95 rue Roublot 94120 Fontenay-sous-Bois Fontenay-sous-Bois Rigollots, Roublot, Carrières Val-de-Marne

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2022-04-14T20:45:00 2022-04-14T23:00:00

Détails Catégories d’évènement: Fontenay-sous-Bois, Val-de-Marne Autres Lieu Le Comptoir Adresse Halle Roublot 95 rue Roublot 94120 Fontenay-sous-Bois Ville Fontenay-sous-Bois lieuville Le Comptoir Fontenay-sous-Bois Departement Val-de-Marne

Le Comptoir Fontenay-sous-Bois Val-de-Marne https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/fontenay-sous-bois/

Mina Agossi & AGE7 « Blues experience » Le Comptoir 2022-04-14 was last modified: by Mina Agossi & AGE7 « Blues experience » Le Comptoir Le Comptoir 14 avril 2022 Fontenay-sous-Bois Le Comptoir Fontenay-sous-Bois

Fontenay-sous-Bois Val-de-Marne