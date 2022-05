Mimy Lady, 28 août 2022, .

Mimy Lady

2022-08-28 – 2022-08-28

MimYLadY est un duo piano/voix qui propose ses concerts au répertoire de reprises jazz, chansons françaises et variété internationale. Découvrez leur univers musical à la fois sensible et fantaisiste à Démouville !

communication@demouville.fr +33 2 31 72 37 27 http://www.demouville.fr/

