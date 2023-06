Douglas Kennedy : « les USA sont au bord de la sécession et la Chine le nouvel empire »

Mini-AVC, Infarctus : reconnaître les signes pour réagir vite

Mardi 4 juillet, 14h30
Mimizan

Infarctus, mini-AVC, des pathologies dont il est important de reconnaître les signes avant-coureurs pour réagir vite et permettre une prise en charge médicale urgente. C'est sur ce thème que les élus MSA du canton Côte d'Argent organisent une conférence-débat animée par le Docteur Christian Pougel, médecin prévention et santé publique à la MSA Sud Aquitaine.

Mimizan
Rue du Jardin Public 40
Mimizan 40200

2023-07-04T14:30:00+02:00 – 2023-07-04T16:00:00+02:00

