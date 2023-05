Yoga sur la plage Plage Nord Remember, 14 août 2023, Mimizan.

Pour le corps et l’esprit : s’accorder un moment pour soi ! Cours de yoga sur la plage (hatha yoga avec des enchainements).

Une séance complète, rythmée par la respiration.

Accessible au débutant et confirmé.

Amenez votre tapis de yoga ou une grande serviette de plage..

2023-08-14 à ; fin : 2023-08-14 10:30:00.

Plage Nord Remember

Mimizan 40200 Landes Nouvelle-Aquitaine



For the body and mind: give yourself a moment to yourself! Yoga class on the beach (hatha yoga with sequences).

A complete session, punctuated by breathing.

Accessible to beginners and advanced.

Bring your yoga mat or a large beach towel.

Para el cuerpo y la mente: ¡un momento para ti mismo! Clase de yoga en la playa (hatha yoga con secuencias).

Una sesión completa, con la respiración como ritmo.

Accesible a principiantes y avanzados.

Traiga su esterilla de yoga o una toalla grande de playa.

Für Körper und Geist: Gönnen Sie sich einen Moment für sich selbst! Yogakurs am Strand (Hatha-Yoga mit Sequenzen).

Eine komplette Sitzung, rhythmisch durch die Atmung.

Für Anfänger und Fortgeschrittene zugänglich.

Bringen Sie Ihre Yogamatte oder ein großes Strandtuch mit.

