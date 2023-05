Course landaise ARENES DE MIMIZAN, 1 août 2023, .

Avec les Courses Landaises, découvrez les racines profondes d’un peuple gai et chaleureux.

Un sport, un spectacle unique au monde..

2023-08-01 à ; fin : 2023-08-01 23:30:00. EUR.

ARENES DE MIMIZAN

Mimizan 40200 Landes Nouvelle-Aquitaine



With the Landes Races, discover the deep roots of a cheerful and warm people.

A sport, a show unique in the world.

Con las Carreras de las Landas, descubra las raíces profundas de un pueblo alegre y cálido.

Un deporte, un espectáculo únicos en el mundo.

Entdecken Sie mit den Courses Landaises die tiefen Wurzeln eines fröhlichen und herzlichen Volkes.

Ein Sport, ein Spektakel, das in der Welt einzigartig ist.

Mise à jour le 2023-04-12 par OT Mimizan