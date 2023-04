Pilates – relaxation Parking Plage Sud – Avenue de l’océan, 31 juillet 2023, Mimizan.

Une séance, au bord de l’Océan, qui allie le Pilates, activité sport santé qui améliore la souplesse, l’équilibre et renforce toute la musculature profonde (dos, abdominaux…) et la relaxation pour réduire les tensions physiques et mentales.

Animée par Sylvie Agesta, Educatrice Sportive formée au Pilates et à la relaxation

Equipement des participants : Serviette ou paréo ou autre … pour s’allonger sur le sable / pieds nus / tenue adaptée (t-shirt obligatoire)

Taille des groupes :

Minimum : 8

Maximum : 20

Age minimum : 16 ans

Les chiens sont interdits

Tarifs : 7€50 par personne pour une séance

Plus d’infos sur le Pilates https://www.gympontenx.org/pilates

Réservation obligatoire : https://www.helloasso.com/associations/born-sport-sante-de-pontenx/evenements/inscription-pilates-relaxation-1.

2023-07-31 à ; fin : 2023-07-31 11:00:00. EUR.

Parking Plage Sud – Avenue de l’océan

Mimizan 40200 Landes Nouvelle-Aquitaine



A session by the ocean that combines Pilates, a healthy sport that improves flexibility, balance and strengthens the deep muscles (back, abdominal muscles…) and relaxation to reduce physical and mental tension.

Animated by Sylvie Agesta, Sports Educator trained in Pilates and relaxation

Participants’ equipment : Towel or pareo or other … to lie down on the sand / barefoot / appropriate clothing (t-shirt required)

Group size :

Minimum : 8

Maximum group size : 20

Minimum age : 16 years old

Dogs are not allowed

Rates : 7?50 per person for one session

More information about Pilates https://www.gympontenx.org/pilates

Reservation required : https://www.helloasso.com/associations/born-sport-sante-de-pontenx/evenements/inscription-pilates-relaxation-1

Una sesión, a orillas del océano, que combina Pilates, una actividad deportiva saludable que mejora la flexibilidad, el equilibrio y fortalece todos los músculos profundos (espalda, abdominales…) y la relajación para reducir la tensión física y mental.

Dirigida por Sylvie Agesta, Educadora Deportiva formada en Pilates y relajación

Material de los participantes: Toalla o pareo u otro … para tumbarse en la arena / descalzo / ropa adecuada (camiseta obligatoria)

Tamaño del grupo :

Mínimo : 8

Tamaño máximo del grupo: 20

Edad mínima: 16 años

No se admiten perros

Precio: 7,50 por persona para una sesión

Más información sobre Pilates https://www.gympontenx.org/pilates

Reserva obligatoria: https://www.helloasso.com/associations/born-sport-sante-de-pontenx/evenements/inscription-pilates-relaxation-1

Eine Sitzung am Rande des Ozeans, die Pilates, einen Gesundheitssport, der die Beweglichkeit und das Gleichgewicht verbessert und die gesamte Tiefenmuskulatur (Rücken, Bauch…) stärkt, mit Entspannung verbindet, um körperliche und geistige Spannungen abzubauen.

Geleitet von Sylvie Agesta, Sportlehrerin mit Pilates- und Entspannungsausbildung

Ausrüstung der Teilnehmer/innen: Handtuch oder Pareo oder ähnliches … zum Liegen auf dem Sand / Barfuß / angemessene Kleidung (T-Shirt erforderlich)

Größe der Gruppen:

Minimum: 8

Maximum: 20

Mindestalter: 16 Jahre

Hunde sind verboten

Preise: 7?50 pro Person für eine Sitzung

Weitere Informationen über Pilates https://www.gympontenx.org/pilates

Reservierung erforderlich: https://www.helloasso.com/associations/born-sport-sante-de-pontenx/evenements/inscription-pilates-relaxation-1

Mise à jour le 2023-02-22 par OT Mimizan