Lous Amics Dou Born Eglise Notre Dame des Dunes Mimizan

Mimizan

Lous Amics Dou Born Eglise Notre Dame des Dunes, 19 juillet 2023, Mimizan. Chants Gascon, Basque, Béarnais, Espagnol, chants du monde.

2023-07-19 à ; fin : 2023-07-19 23:00:00. EUR.

Eglise Notre Dame des Dunes

Mimizan 40200 Landes Nouvelle-Aquitaine



Gascon, Basque, Bearnais, Spanish, world songs Gascón, vasco, bearnesa, español, canciones del mundo Lieder aus Gascon, Baskisch, Bearnais, Spanisch, Lieder aus aller Welt Mise à jour le 2023-02-20 par OT Mimizan

