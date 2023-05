Soirée festive Bergerie, 40200 Aureilhan, 8 juillet 2023, Mimizan.

Soirée dansante avec DJ SM7LE et AIERA BATUCADA

restauration et buvette sur place : Burger-frites, grillades, menu enfants, desserts.

2023-07-08 à ; fin : 2023-07-08 00:00:00. EUR.

Bergerie, 40200 Aureilhan

Mimizan 40200 Landes Nouvelle-Aquitaine



Dance party with DJ SM7LE and AIERA BATUCADA

catering and refreshment bar on the spot: Burger and French fries, grills, children’s menu, desserts

Fiesta de baile con DJ SM7LE y AIERA BATUCADA

catering y refrescos in situ: Burger and chips, parrilladas, menú infantil, postres

Tanzabend mit DJ SM7LE und AIERA BATUCADA

essen und Trinken vor Ort: Burger und Pommes frites, Gegrilltes, Kindermenü, Desserts

