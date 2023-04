Concours de Pétanque en doublette ouvert à tous Terrain Pétanque 32, Rue du Vieux Marché Mimizan Catégories d’Évènement: Landes

Concours de Pétanque en doublette ouvert à tous Terrain Pétanque 32, Rue du Vieux Marché, 6 juillet 2023, Mimizan. Inscriptions sur place à partir de 19 h

Toutes les équipes jouent 4 Parties + Finales

Grillade sur place.

2023-07-06 à ; fin : 2023-07-06 23:00:00.

Terrain Pétanque 32, Rue du Vieux Marché

Mimizan 40200 Landes Nouvelle-Aquitaine



Registration on site starting at 7pm

All teams play 4 games + Finals

Grill on site Inscripciones in situ a partir de las 19.00 horas

Todos los equipos juegan 4 partidos + Finales

Parrilla in situ Anmeldung vor Ort ab 19 Uhr

Alle Teams spielen 4 Partien + Finale

Mise à jour le 2023-03-01 par OT Mimizan

